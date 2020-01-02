Поліція затримала чоловіка, який «замінував» два вокзали у Дніпрі



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Залізничний вокзал у м. Дніпро було «заміновано» Фото: Нацполіція

Чоловік пояснив, що здійснив дзвінок без будь-яких причин

1 січня о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про замінування залізничного та автовокзалу у м. Дніпро. На місце події одразу виїхали поліцейські разом з працівниками вибухотехнічної служби і кінологами.

Експерти-вибухотехніки обстежили приміщення та прилеглу територію. Жодних вибухових та небезпечних пристроїв виявлено не було. Евакуація людей не проводилась.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Завдяки проведеним оперативним заходам поліцейські встановили чоловіка, який зателефонував з власного мобільного телефону до поліції та повідомив про замінування. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що здійснив дзвінок без будь-яких причин.

Слідчим відділом Дніпровського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За неправдиве повідомлення про замінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.