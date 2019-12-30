На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли



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Станція працює у звичному режимі

Правоохоронці вибухівку не знайшли

Київський метрополітен повідомив, що метро «Хрещатик» та перехід до станції «Майдан незалежності» вже відрили.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

«Станцію «Хрещатик» + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через анонімне повідомлення про замінування станцію метро «Хрещатик» та перехід на станцію «Майдан незалежності» було закрито на вхід та вихід.

Нагадаємо, у поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

Також повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів.