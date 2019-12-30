На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли
Правоохоронці вибухівку не знайшли
Київський метрополітен повідомив, що метро «Хрещатик» та перехід до станції «Майдан незалежності» вже відрили.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.
«Станцію «Хрещатик» + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через анонімне повідомлення про замінування станцію метро «Хрещатик» та перехід на станцію «Майдан незалежності» було закрито на вхід та вихід.
Нагадаємо, у поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.
Також повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів.