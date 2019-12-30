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    Новини

    На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли

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    Станція працює у звичному режимі - На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли
    Станція працює у звичному режимі

    Правоохоронці вибухівку не знайшли

    Київський метрополітен повідомив, що метро «Хрещатик» та перехід до станції «Майдан незалежності» вже відрили.

    Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

    «Станцію «Хрещатик» + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, через анонімне повідомлення про замінування станцію метро «Хрещатик» та перехід на станцію «Майдан незалежності» було закрито на вхід та вихід.

    Нагадаємо, у поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

    Також повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів.

    метро замінування вибухівка Хрещатик
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