В Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету

Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили

Невідомі повідомили про мінування

В Одесі невідомі «мінували» Національний театр опери та балету. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що у правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Одеському національному академічному театрі опери та балету, розташованому в історичному центрі.

Для перевірки повідомлення про мінування культурного закладу у провулку Чайковського на місце було направлено фахівців-вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та кінологів.

Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили.