В Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету
Невідомі повідомили про мінування
В Одесі невідомі «мінували» Національний театр опери та балету. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що у правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Одеському національному академічному театрі опери та балету, розташованому в історичному центрі.
Для перевірки повідомлення про мінування культурного закладу у провулку Чайковського на місце було направлено фахівців-вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та кінологів.
Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили.