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    В Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету

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    Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили - В Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету
    Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили
    фото: Нацполіція

    Невідомі повідомили про мінування

    В Одесі невідомі «мінували» Національний театр опери та балету. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Зазначається, що у правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Одеському національному академічному театрі опери та балету, розташованому в історичному центрі.

    Для перевірки повідомлення про мінування культурного закладу у провулку Чайковського на місце було направлено фахівців-вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та кінологів.

    Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили.

    Теги: театр
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    В Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету