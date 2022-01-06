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    Польща екстрадувала в Україну колишнього секретаря Коломийської міськради

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    Ексдепутата Коломийської міської ради, який у листопаді 2016 року, ймовірно, збив автомобілем на смерть двох людей, триматимуть під вартою - Польща екстрадувала в Україну колишнього секретаря Коломийської міськради
    Ексдепутата Коломийської міської ради, який у листопаді 2016 року, ймовірно, збив автомобілем на смерть двох людей, триматимуть під вартою
    фото: Нацполіція

    Ексдепутату загрожує 10 років за ДТП з двома загиблими

    Україна екстрадувала з Польщі колишнього секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

    У листопаді 2016 року Жупанський, перебуваючи за кермом автомобіля Audi A6, збив на смерть двох пенсіонерів у селі Одаї неподалік від Івано-Франківська.

    Після ДТП Жупанський продовжив обіймати посаду до весни 2018 року, коли його позбавили повноважень, і навіть деякий час виконував обов’язки міського голови.

    У квітні 2019 року йому повідомили підозру за ч. 3 ст. 286 КК України, після чого він виїхав з України. Тоді поліцейські оголосили його в міжнародний розшук.

    «Після кількох років переховування за кордоном фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща. 4 січня цього року правопорушника екстрадували в Україну в рамках міжнародного співробітництва», – повідомила поліція.

    фото: Нацполіція
    фото: Нацполіція

    5 січня Печерський райсуд Києва обрав колишньому депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

    Теги: ДТП Польща депутат Івано-Франківщина Україна поліція розшук
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    Польща екстрадувала в Україну колишнього секретаря Коломийської міськради