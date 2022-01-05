Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)

Юнак помер в кареті швидкої медичної допомоги

У вівторок, 4 січня, в селі Глибоке 18-річний водій квадроцикла Kupimoto, який працює механіком, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний стовпчик. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм юнак помер в кареті швидкої медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

За даним фактом працівниками слідчого управління Київщини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: