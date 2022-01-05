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    Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)

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    Квадроцикл Kupimoto скоїв наїзд на бетонний стовпчик - Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)
    Квадроцикл Kupimoto скоїв наїзд на бетонний стовпчик
    фото: Нацполіція

    Юнак помер в кареті швидкої медичної допомоги

    У вівторок, 4 січня, в селі Глибоке 18-річний водій квадроцикла Kupimoto, який працює механіком, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний стовпчик. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм юнак помер в кареті швидкої медичної допомоги.

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    Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

    За даним фактом працівниками слідчого управління Київщини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина
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    Смертельна ДТП під Києвом: юнак на квадроциклі врізався у стовп (фото)