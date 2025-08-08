Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери

Найбільше рішень про зупинення справ через мобілізацію було ухвалено на Київщині

У перший рік повномасштабної війни було призупинено 858 судових справ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні щонайменше 7 312 кримінальних проваджень було зупинено у зв’язку з мобілізацією обвинувачених до лав Збройних сил. Такий механізм з’явився у 2022 році після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, і відтоді активно використовується судами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Щороку кількість таких випадків зростає. У перший рік повномасштабної війни було призупинено 858 справ, а вже у 2024 році ця цифра сягнула рекорду – 2 406 проваджень. У 2025 році наразі зупинено вже 1 973 справи.

Найбільше рішень про зупинення справ через мобілізацію було ухвалено на Київщині – 617. На другому місці – Львівщина (582), третю сходинку посідає Дніпропетровщина (559).

«Варто розуміти, що зупинення провадження – це не те саме, що й автоматичне звільнення від відповідальності. Втім, фактично розгляд справи відкладається на невизначений термін. Це створює можливість для зловживань – особливо в резонансних корупційних справах або коли йдеться про тилові посади, де участь у бойових діях не передбачена», – йдеться у матеріалі.

Саме тому у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13284, який пропонує змінити Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси щодо особливостей притягнення до відповідальності осіб, призваних на військову службу. Зокрема, йдеться про можливість продовження досудового розслідування і судового розгляду справ за окремими категоріями злочинів, навіть попри мобілізацію обвинуваченого.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в територіальних центрах комплектації (ТЦК) мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині.