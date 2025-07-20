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Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв
Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій
фото з відкритих джерел

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що інцидент із літаком AZAL є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готується подати міжнародний позов проти росії через катастрофу азербайджанського літака. Про це повідомляє Minval.az, передає «Главком».

Алієв зазначив, що інцидент із літаком AZAL є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день». Проте за його словами, за сім місяців від російської сторони не було отримано жодної конкретної відповіді.

Попри неодноразові запити генерального прокурора Азербайджану до голови Слідчого комітету Росії, у відповідь надходить лише одне формулювання: «слідство триває».

Президент вважає таку позицію неприйнятною й неефективною. Він наголосив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій.

Алієв також нагадав про тривале розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга», яке тривало понад 10 років, і підкреслив, що Баку готовий чекати стільки, скільки потрібно.

Азербайджан вимагає визнання провини, покарання відповідальних осіб, компенсацій для родин загиблих, а також відшкодування завданих збитків компанії AZAL за втрачений літак.

Раніше ми писали, що азербайджанське видання повідомило про отримання листа від особи, яка представилася як «капітан ППО Росії». У ньому йдеться, що пасажирський літак авіакомпанії Azal було збито 25 грудня 2024 року неподалік Грозного за прямим наказом російського Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Minval Politica.

Разом із листом редакція отримала фрагмент аудіозапису, на якому чутно, як чоловічий голос двічі віддає команду: «Вогонь! Вогонь, кажу!», після чого чути гучний вибух і фразу: «Є схід. Пропущено. Повторно. Ще раз вогонь!» – інший голос відповідає: «Є вогонь».

Повідомляється, що лист надійшов від особи на ім’я Дмитро Сергійович Паладичук. Він зазначив, що ніс бойове чергування з прикриття Грозного в період з 24 по 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, на фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.

Теги: росія суд літак слідство Азербайджан Ільхам Алієв

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