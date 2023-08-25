Керівництво Франківська фіктивно влаштувало своїх родичів у військкомат

Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення

Держбюро розслідувань викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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«Недоторканими» стали також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття. Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему.

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них грали у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття. Найімовірніше, йдеться про команду «Прикарпаття».

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Родичі керівництва Івано-Франківська отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів фото: ДБР

Спільно з Нацполіцією ДБР провело приблизно 30 обшуків у ТЦК Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Розслідування триває. За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До слова, у Києві викрито начальника військово-лікарської комісії на підробці довідок для ухилянтів.