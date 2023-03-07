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БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії
БЕБ

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Вилучено товарів та обладнання на 70 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Під час обшуків знайдено 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів тощо. Загалом близько 50 найменувань», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї та флакони для розливної парфумерії.

Загалом детективи БЕБ спільно з ДСР Нацполіції в Одеській області провели 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки. Вони обладнали декілька місць виробництва та залучили до виконання й громадян України. Кожному з членів угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту.

БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії фото 1

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр». 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).льного керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Одеській області канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Такий бізнес організував 30-річний чоловік із Миколаївщини.

Теги: Бюро економічної безпеки України Одещина

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