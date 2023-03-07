БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Вилучено товарів та обладнання на 70 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Під час обшуків знайдено 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів тощо. Загалом близько 50 найменувань», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї та флакони для розливної парфумерії.

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Загалом детективи БЕБ спільно з ДСР Нацполіції в Одеській області провели 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки. Вони обладнали декілька місць виробництва та залучили до виконання й громадян України. Кожному з членів угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту.

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).льного керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Одеській області канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Такий бізнес організував 30-річний чоловік із Миколаївщини.