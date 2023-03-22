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БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху
фото ілюстративне

Підприємство не сплатило Україні податок на майже 40 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб «ВСМПО Титан України», в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Бенефіціарним власником цього товариства є громадянин Російської Федерації, наближений до Кремля олігарх Михайло Шелков, проти якого введені санкції РНБО», – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що службові особи згаданого товариства безпідставно сформували витрати на суму понад 155 млн грн по взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності. Таким чином до бюджету не було сплачено податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 40 млн грн.

Окрім того, з'ясовано, що у період 2019-2022 років, директор ТОВ «ВСМПО Титан Україна», намагався приховати активи підприємства, які перебували на балансі товариства.

За договором купівлі-продажу, обладнання та виробничі потужності заводу для виготовлення титанових труб були продані іншій юридичній особі. У подальшому ці ж спеціальні станки, печі, комп'ютерну техніку, електрообладнання та інше майно, директор отримав в оренду та використовував у виробничій діяльності ТОВ «ВСМПО Титан Україна». 

Співробітники БЕБ, на підставі ухвали слідчого судді, наклали арешт на майно та обладнання.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, відповідно до Указу президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачено обмежувальні заходи щодо Михайла Шелкова.

Раніше детективи БЕБ забезпечили стягнення в дохід держави активів ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та майно цього підприємства – нерухомість, автомобілі, грошові кошти.

Нагадаємо, вчора ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго.

Теги: олігархи санкції Бюро економічної безпеки України арешт

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