Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
За даними слідства, керівники профспілкових організацій «Оператора ГТС України» витрачали профспілкові кошти на власний розсуд
Трьом головам профспілкових організацій оголошено підозру

Національна поліція та Офіс генерального прокурора викрили схему нецільового використання профспілкових коштів. За даними слідства, понад 14,5 млн грн, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, були розтрачені керівниками профспілкових організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

Правоохоронці кажуть, що упродовж 2023-2025 років керівники профспілкових організацій «Оператора ГТС України» створили механізм, який дозволяв витрачати кошти, передбачені колективним договором, на власний розсуд.

За даними слідства, із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам для забезпечення трудових і соціальних потреб працівників, значну частину спрямовували на придбання товарів і послуг, не пов’язаних із діяльністю профспілок та не передбачених жодними договірними зобов’язаннями.

До прикладу, отриманий від компанії відсоток від фонду заробітної плати компанії службові особи використовували на свій відпочинок з сім’ями в елітних готельно-розважальних комплексах, оплату лікування друзям, корпоративи та алкоголь, купівлю одягу і навіть оплату хрестин своїх дітей.

За повідомленням прокуратури, окрему роль у схемі відігравало умисне обходження закупівельних процедур. Це давало змогу приховувати реальні обсяги витрат і фактично знімало будь-який контроль за використанням коштів.

Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України).

До слова, уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів.

Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тис. і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю. Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.

