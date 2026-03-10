Головна Країна Кримінал
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: ukroboronprom

Слідство заявило про фіктивні іноземні компанії у схемі виведення коштів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на понад 32 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

За даними слідства, схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером іноземних компаній до виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах, пов’язаних із продукцією та послугами військового призначення.

У НАБУ зазначили, що компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, фактично не виконували жодних робіт. Усі необхідні операції виконували штатні співробітники державного підприємства.

«Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тис. (еквівалент 13,3 млн грн) та майже €670 тис. (еквівалент 19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи», – зазначили в НАБУ.

Крім того, слідство встановило, що у 2016-2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для подальших виплат іноземним компаніям.

Йшлося про оплату приблизно $172 тис. (еквівалент 4,4 млн грн) та майже €500 тис. (еквівалент 14,7 млн грн). Однак ці кошти не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ та САП щодо подібних оборудок.

Серед підозрюваних у справі, за інформацією бюро, – колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та іншими.

У НАБУ також повідомили, що колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії є підозрюваними ще в одному кримінальному провадженні. Воно стосується заволодіння 146 млн грн коштів державних підприємств, які входять до концерну «Укроборонпром».

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють інші епізоди можливої злочинної діяльності та перевіряють причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Національної гвардії на Хмельниччині. За даними слідства, до схеми причетні посадовець військової частини та представники приватного підприємства з Тернопільщини.

 

НАБУ корупція Укроборонпром

