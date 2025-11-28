Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
З лютого по травень 2024 року родина систематично виконувала завдання російського куратора
фото: Хмельницька обласна прокуратура

Зловмисники передавали росіянам координати військових обʼєктів Хмельниччини

На Хмельниччині до 15 років ув’язнення засуджено колишню депутатку селищної ради, її доньку і сина. Вони передавали російським спецслужбам дані про українські військові об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що родина систематично збирала для спецслужби РФ відомості про блокпости, маршрути руху ЗСУ, місця дислокації та склад мобільних груп ППО, фіксуючи їх на фото з геолокацією й надсилаючи куратору за винагороду.

«Встановлено, що у лютому 2024 року жінка почала спілкуватися у «Telegram» та забороненій соцмережі «Однокласники» з представником ФСБ. Знаючи, що він є співробітником спецслужби держави-агресора, вона погодилася на співпрацю та залучила до протиправної діяльності своїх повнолітніх дітей», – йдеться в повідомленні.

З лютого по травень 2024 року родина систематично виконувала завдання куратора й отримувала за це гроші. Імітуючи сімейні поїздки, вони об’їжджали Кам’янець-Подільський район, де фотографували блокпости, місця дислокації та чисельність мобільних вогневих груп ППО ЗСУ, переміщення військових і території частин. До знімків додавали геолокацію та надсилали їх представнику ФСБ.

Правоохоронці викрили підривну діяльність після чергового виїзду у травні 2024 року – безпосередньо перед передачею зібраної інформації ворогу. Зловмисників засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Кожному призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв про затримання на Хмельниччині членів сім’ї, яких завербував співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Ворожою агенткою виявилася депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Офіс Генерального прокурора російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Труханов отримав підозру за службову недбалість
Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву
29 жовтня, 08:55
Суд повторно обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру
4 листопада, 10:32
Так званий опозиціонер, який працював у штабі Навального, зізнався у співпраці з російською розвідкою
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
6 листопада, 11:36
21 листопада тварин евакуюють до центру реабілітації у Південноафриканській Республіці
Вирішено долю двох левиць, які втекли з хмельницького притулку
21 листопада, 16:22
Підозрюваний схвалював проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
31 жовтня, 11:12
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (сім років) загинули від російського удару по Львову у 2024 році
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
5 листопада, 16:57
6 листопада 2025 року депутата та його спільницю затримали
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
7 листопада, 19:42
Кравченко зауважив, що кілька справ щодо прокурорів з інвалідністю вже в суді
Перевірка прокурорів з інвалідністю: Кравченко повідомив результати
26 листопада, 11:19

Кримінал

Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
ЗМІ повідомляють, що НАБУ готується оголосити підозру Єрмаку
ЗМІ повідомляють, що НАБУ готується оголосити підозру Єрмаку
СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків
СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву
Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua