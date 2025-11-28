Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Зловмисники передавали росіянам координати військових обʼєктів Хмельниччини
На Хмельниччині до 15 років ув’язнення засуджено колишню депутатку селищної ради, її доньку і сина. Вони передавали російським спецслужбам дані про українські військові об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що родина систематично збирала для спецслужби РФ відомості про блокпости, маршрути руху ЗСУ, місця дислокації та склад мобільних груп ППО, фіксуючи їх на фото з геолокацією й надсилаючи куратору за винагороду.
«Встановлено, що у лютому 2024 року жінка почала спілкуватися у «Telegram» та забороненій соцмережі «Однокласники» з представником ФСБ. Знаючи, що він є співробітником спецслужби держави-агресора, вона погодилася на співпрацю та залучила до протиправної діяльності своїх повнолітніх дітей», – йдеться в повідомленні.
З лютого по травень 2024 року родина систематично виконувала завдання куратора й отримувала за це гроші. Імітуючи сімейні поїздки, вони об’їжджали Кам’янець-Подільський район, де фотографували блокпости, місця дислокації та чисельність мобільних вогневих груп ППО ЗСУ, переміщення військових і території частин. До знімків додавали геолокацію та надсилали їх представнику ФСБ.
Правоохоронці викрили підривну діяльність після чергового виїзду у травні 2024 року – безпосередньо перед передачею зібраної інформації ворогу. Зловмисників засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Кожному призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше «Главком» повідомляв про затримання на Хмельниччині членів сім’ї, яких завербував співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Ворожою агенткою виявилася депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.
