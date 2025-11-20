Головна Світ Політика
Наслідки «Міндічгейту». The Economist пояснив, як це допоможе Путіну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Наслідки «Міндічгейту». The Economist пояснив, як це допоможе Путіну
Журналісти кажуть, що зупинка допомоги Україні дасть Путіну її знищити
фото: AP

«Якби підтримка Заходу похитнулася, єдиним переможцем був би пан Путін»

Захід повинен продовжувати підтримувати Україну попри нещодавній скандал з корупцією в «Енергоатомі». Якщо підтримка України похитнеться, то російський диктатор Володимир Путін вийде переможцем у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Журналісти випустили матеріал присвячений «Міндічгейту», який запустив політичну кризу в Україні. У матеріалі зазначається, що обурення через корупцію в енергетичній сфері є виправданим, однак певні рішення, як от зупинка військової та фінансової допомоги, можуть мати критичні наслідки не лише для України, а її партнерів.

The Economist пише, що попри липневий скандал з обмеженням прав НАБУ і САП, вони все ще здатні виконувати свою роботу. «Саме на це сподівалися прихильники України, і сьогоднішні викриття можуть зрештою зміцнити їхню позицію», – пишуть журналісти.

Журнал зазначає, що багато західних критиків скористалися скандалом з «Енергоатомом», аби ще більше дискредитувати Україну та показати, що вона нібито негідна підтримки.

«У деяких випадках вони вже це зробили. Вони давно шукають привід, щоб виправдати обмеження допомоги або нормалізацію відносин з Москвою. Ця справа дасть їм поверхнево правдоподібний привід. Але лише поверхово. З геополітичного погляду цей скандал нічого не змінює. Україна не є і ніколи не була взірцем чистого управління. Не тому Захід витратив близько $400 млрд – і ця цифра зростає – на її захист», – йдеться в матеріалі.

Журналісти кажуть, що якби підтримка Заходу похитнулася, єдиним переможцем був би російський диктатор Володимир Путін. Це б дало йому змогу знищити Україну та перетворити її на більш корумповану державу. У матеріалі зазначається, що у такому випадку ціна для Європи та США буде значно вищою, аніж виділення грошей на підтримку України.

The Economist наголошує, що Захід не повинен дозволити корупційному скандалу в Україні «засліпити його перед більшою небезпекою, що нависає з боку Москви».

«Перемога Росії там може означати, що країна з понад 30 млн населення опиняється в полоні на порозі ЄС, переповнена зброєю та озлобленістю. Пан Путін може звернути свою увагу на НАТО чи Молдову. Можуть відбутися величезні потоки біженців. Підтримка України — це не акт безкорисливого принципу, а прояв трепетного реалізму. Захист України – це захист Європи», – вказано у статті.

Як повідомлялося, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

