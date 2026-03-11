Головна Країна Кримінал
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони

Раніше НАБУ і САП повідомили колишньому посадовцю дві підозри у вимаганні коштів
фото: НАБУ (ілюстративне)

У практиці Антикорупційної прокуратури суд вперше призначив реальне покарання за угодою про визнання винуватості

Учора, 10 березня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони. Йому призначено позбавлення волі терміном на чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням пресслужбу САП.

Зазначається, що це перша угода у практиці Антикорупційної прокуратури, за якою суд призначив фігуранту реальне покарання. За даними слідства, посадовця викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

«За ці кошти він мав посприяти забудові земельної ділянки, відведеної для будівництва житла військовослужбовцям та їхнім сім’ям. Йдеться про дві аналогічні схеми. За $1–1,3 млн посадовець мав забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі Києва», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначив чотири роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Також суд позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та на підприємствах державної або комунальної форми власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на два роки. До набрання вироком законної сили суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у серпні 2025 року НАБУ і САП повідомили цьому ж посадовцю про підозру у вчиненні аналогічних дій з іншим забудовником. Антикорупційні органи стверджують, що посадовець хотів отримати $1,3 млн хабаря.

Співучасників злочину було викрито одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До слова, у лютому 2026 року колишній тимчасовий очільник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони отримав другу підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його підозрюють у вимаганні хабаря за сприяння забудовнику в Києві.

