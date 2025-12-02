Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд залишив у силі вирок депутату

Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання

Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті у 2023 році, відбуватиме довічне ув’язнення. Прокурори Офісу генерального прокурора у Верховному суді довели обгрунтованість вироку мешканцю Закарпатської області, засудженому за вчинення терористичного акту та незаконне поводження з вибуховими пристроями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що чоловік, будучи депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району області, 15.12.2023 під час засідання сесії, з метою впливу на прийняття рішень органом місцевого самоврядування, кинув на підлогу приведені ним раніше у бойову готовність три осколкові гранати. Вибухи сталися миттєво. Постраждало 25 осіб, двоє з яких згодом померли», – йдеться у повідомленні.

Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання. Свою вину він визнав частково.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сільраді. Напередодні скоєного, 54-річний чоловік залишив удома передсмертну записку.

До слова, у мережі з'явилося відео передісторії конфлікту, на якому чоловік у військовій формі разом із депутатом Сергієм Батриним (який і підірвав гранату) сперечаються з колегами. Згодом у листопаді 2024 року на Закарпатті до довічного ув’язнення засудили депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради.