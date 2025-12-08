Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру
НАЗК стане головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тис. і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю. Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.

Згідно зі змінами, громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Винагорода виплачуватиметься викривачу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, протягом пʼяти днів з моменту направлення обвинувального акта до суду прокурор зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні за участю викривача до суду, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 31 та 81 частини другої статті 291 цього кодексу.

До слова, у жовтні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило першу виплату викривачу корупції. Виплата була здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати  Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі  № 991/2197/22. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.

Читайте також:

Теги: законопроєкт Верховна Рада Кабмін корупція в Україні НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирійці мають проблеми із документами у Німеччині
Німеччина змінює підхід до шукачів притулку з Сирії
20 листопада, 10:45
За неподання звітів до НАЗК передбачений штраф від 5 100 до 6 800 грн
Понад 130 партій проігнорували подання звітів до НАЗК за останній квартал (перелік)
20 листопада, 07:31
Некрасов працював першим заступником Гринчук
Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики
19 листопада, 17:56
Чернишов може вийти під заставу розміром у 51 млн грн
Операція «Мідас». Суд взяв під варту Чернишова
18 листопада, 20:29
Уряд 12 листопада ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
17 листопада, 15:31
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
13 листопада, 07:57
Детективи задокументували передачу політику понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 19:01
Секретний ексрадник Галущенка виринув на «плівках» НАБУ
«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ Скандал
11 листопада, 15:40
Одарченка визнано винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма
Андрій Одарченко офіційно втратив депутатські повноваження
10 листопада, 16:09

Економіка

Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру
Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру
Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі
Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу – Спілка виробників будматеріалів
Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу – Спілка виробників будматеріалів
Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards
Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua