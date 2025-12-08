Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру

Громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тис. і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю. Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.

Згідно зі змінами, громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Винагорода виплачуватиметься викривачу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, протягом пʼяти днів з моменту направлення обвинувального акта до суду прокурор зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні за участю викривача до суду, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 31 та 81 частини другої статті 291 цього кодексу.

До слова, у жовтні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило першу виплату викривачу корупції. Виплата була здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/22. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.