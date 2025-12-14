На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину

Головна Країна Суспільство
Єлизавета Жабська
glavcom.ua
За даними прокуратури, 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нападники зафіксували побиття на відео

На Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними прокуратури, увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру. Згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.

За цим фактом ювенальні прокурори Павлоградської окружної прокуратури спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Наразі опрацьовано відеоматеріали, оприлюднені у медіа, та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, що в селі Нова Чортория на Житомирщині 6 грудня, у День Збройних сил України, сталася сутичка між студентками коледжу та військовослужбовцем 4 відділу Житомирського районного ТЦК та СП. Події розгорталися поблизу місцевого кафе «Європа», близько одинадцятої вечора. На місце виїжджала поліція. «Главком» дізнавався подробиці.

До слова, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами агресивного нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали фізичне насильство.

Раніше в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці. Хлопець з численними травмами перебуває у лікарні.

Теги: Офіс Генерального прокурора діти бійка Дніпропетровщина

