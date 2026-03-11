Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Шуфрич перебуватиме у СІЗО до 9 травня
фото: Суспільне

Розмір застави, яка є альтернативою утриманню під вартою, залишився без змін

Сьогодні, 11 березня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, політик залишатиметься у слідчому ізоляторі до 9 травня – запобіжний захід продовжено ще на 60 днів. Водночас розмір застави, яка є альтернативою утриманню під вартою, залишився без змін і становить понад 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

Під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука. Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.

До слова, народний депутат Нестор Шуфрич, який 2,5 роки перебуває у СІЗО за обвинуваченням у державній зраді, не може внести застави, яку йому визначив апеляційний суд. Захисник продемонстрував виданню копію відповіді ПриватБанку. Із неї випливає, що 14 і 16 січня за Шуфрича було внесено частину застави на суми 20,2 тис. грн і 200 грн. Однак банк відмовив заявнику у проведенні фінансових операцій, посилаючись на указ президента від 19 січня 2025 року. Документ передбачає застосування десятирічних санкцій щодо нардепа Нестора Шуфрича.

Читайте також:

Теги: Нестор Шуфрич державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО 2,5 роки
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
12 лютого, 13:07
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
18 лютого, 11:07
Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 – на російських федеральних каналах
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
26 лютого, 12:23
Волошину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Справу ексдепутата з ОПЗЖ Волошина направлено до суду
24 лютого, 17:13
Наступного разу Броварський міськрайонний суд повернеться до справи Януковича 10 березня 9:50
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
3 березня, 13:37
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
3 березня, 14:31
Христина Горяк пояснила, як вона та її родина пов’язані з Нестором Шуфричем
«Дипломована коханка». Колишня Остапчука відреагувала на чутки про роман із Шуфричем
Вчора, 14:17
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)
Вчора, 14:45
Колоборант Дмитро Табачник видав чергову байку про школи в Україні
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
Сьогодні, 15:19

Кримінал

Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua