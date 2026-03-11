Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою

Розмір застави, яка є альтернативою утриманню під вартою, залишився без змін

Сьогодні, 11 березня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, політик залишатиметься у слідчому ізоляторі до 9 травня – запобіжний захід продовжено ще на 60 днів. Водночас розмір застави, яка є альтернативою утриманню під вартою, залишився без змін і становить понад 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

Під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука. Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.

До слова, народний депутат Нестор Шуфрич, який 2,5 роки перебуває у СІЗО за обвинуваченням у державній зраді, не може внести застави, яку йому визначив апеляційний суд. Захисник продемонстрував виданню копію відповіді ПриватБанку. Із неї випливає, що 14 і 16 січня за Шуфрича було внесено частину застави на суми 20,2 тис. грн і 200 грн. Однак банк відмовив заявнику у проведенні фінансових операцій, посилаючись на указ президента від 19 січня 2025 року. Документ передбачає застосування десятирічних санкцій щодо нардепа Нестора Шуфрича.