Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі

Дії чоловіків кваліфіковано за статтею про хуліганство

За даними поліції, група осіб напала на представників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення

Поліція Ужгородщини затримала осіб, причетних до нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування. За даними слідства, вони перегородили дорогу представникам ТЦК та пошкодили їхній автомобіль дерев’яними палицями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Зазначається, що вчора, 10 березня, поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Військовослужбовці проводили заходи з оповіщення громадян та перевіряли військово-облікові документи.

«За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби», – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 ККУ. Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Вони надають свідчення слідчим. Трьох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, на Волині сім автівок переслідували автобус територіального центру комплектування, щоб визволити мобілізованого.

До слова, на Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Чоловік під час спілкування поранив ножем військових.