Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Дії чоловіків кваліфіковано за статтею про хуліганство
фото: Поліція Закарпатської області

За даними поліції, група осіб напала на представників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення

Поліція Ужгородщини затримала осіб, причетних до нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування. За даними слідства, вони перегородили дорогу представникам ТЦК та пошкодили їхній автомобіль дерев’яними палицями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Зазначається, що вчора, 10 березня, поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Військовослужбовці проводили заходи з оповіщення громадян та перевіряли військово-облікові документи.

«За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби», – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 ККУ. Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Вони надають свідчення слідчим. Трьох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, на Волині сім автівок переслідували автобус територіального центру комплектування, щоб визволити мобілізованого.

До слова, на Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Чоловік під час спілкування поранив ножем військових.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Закарпаття мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

43-річний чоловік прийшов оновити дані у військкомат
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
19 лютого, 15:15
Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем
Затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
18 лютого, 10:38
Данило Колесник став антигероєм скандалу
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця
17 лютого, 15:34
«Колос» попросив вибачення за поведінку свого футболіста
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
17 лютого, 17:21
Київський обласний ТЦК та СП запропонував футболісту піти на контракт
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
17 лютого, 18:52
Бригада медиків, яка повернула чоловіку життя
Закарпатські лікарі запустили серце пацієнта, яке не билося майже пів години
27 лютого, 10:58
Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження
Дніпро: у школі стався вибух, є травмовані
23 лютого, 16:05
Пролунав вибух у одному з райвідділків поліції Дніпра
У Дніпрі стався вибух у відділку поліції
23 лютого, 21:35
Контрольно-пропускний пункт «Косино – Барабаш» не працюватиме протягом 10 та 11 березня
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
9 березня, 19:06

Кримінал

Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії
На Прикарпатті ухилянт влаштував різанину під час зустрічі з ТЦК
На Прикарпатті ухилянт влаштував різанину під час зустрічі з ТЦК

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua