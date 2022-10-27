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Продавав ухилянтам посвідчення про інвалідність: прокурор отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продавав ухилянтам посвідчення про інвалідність: прокурор отримав підозру
Свою «послугу» прокурор оцінив у $7,5 тис.
СБУ

Прокурору загрожує до восьми років позбавлення волі

У ході слідчо-оперативних дій на шахрайських оборудках викрито заступника керівника однієї з обласних прокуратур. Під час війни посадовець обіцяв місцевому жителю своє сприяння у «прискореній» процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення останнього від мобілізації. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Свою «послугу» прокурор оцінив у 7,5 тис. дол. Отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання з «позачерговою» видачею відповідних документів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали прокурора після передачі всієї суми грошей. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Продавав ухилянтам посвідчення про інвалідність: прокурор отримав підозру фото 1

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Санкція статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн грн.

Теги: війна прокуратура Україна СБУ

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