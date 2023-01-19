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Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження
Генпрокуратура вважає, що Пало Лебідь сіє розбрат серед вірян
фото з відкритих джерел

Митрополит Павло назвав предстоятеля ПЦУ Епіфанія бісом на розкольником

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу проти митрополита Павла з УПЦ (МП). Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Нардеп нагадав, що добре знаний у народі «Паша Мерседес» (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі такі слова:

«Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся «мерзенність» розпочалася з Філарета.Сьогодні «владні Іроди» відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали «гоніння» на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа».

«Мені здалося, що в цих словах Лебідь сіє розбрат серед вірян. Надіслав це звернення до генпрокуратури. Вони притримуються тієї ж думки. Наслідок – відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя», – додав Юрчишин.

Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження фото 1
Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження фото 2

Нагадаємо, сьогодні митрополит Епіфаній провів друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього.

До слова, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

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Теги: Російська православна церква в Україні Українська православна церква війна Офіс Генерального прокурора

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Кримінал

Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження
Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження
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