Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)

Житель столиці безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни

Служба безпеки України нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля. Ним виявився 46-річний мешканець столиці. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

4 фото На весь екран







Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.