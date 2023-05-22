Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу
фото: СБУ

Житель столиці безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни

Служба безпеки України нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля. Ним виявився 46-річний мешканець столиці. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності. 

4 фото
На весь екран

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони. 

Теги: війна СБУ Києво-Печерська лавра росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свої злочинні дії блогер пояснював бажанням «наростити» аудиторію
Тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони
15 травня, 15:49
На Рівненщині виявили фанатку росії та змусили вибачатися
На Рівненщині тіктокерка «запалювала» під російський трек про «х*хлів» (відео)
21 сiчня, 18:04
СБУ знайшла жінку, яка вела стрім під час ракетних ударів по Львівщині
СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини
23 листопада, 2022, 15:54

Кримінал

Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)
Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)
У містечку на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, серед них ексмер
У містечку на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, серед них ексмер
Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)
Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)
СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі
СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
71K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
57K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
47K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
19K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту