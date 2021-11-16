Присяга нових «слуг» і Фонд гарантування кредитів: що сьогодні відбуватиметься у Раді

ЦВК зареєструвала трьох нових «слуг» у парламенті

У вівторок о 10:00 розпочинається пленарне засідання Верховної Ради. Під час нього складуть присягу три нові народні депутати, йдеться у порядку денному Ради.

Очікується, що присягу складатимуть:

Сергій Кострійчук (він стане народним депутатом замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції),

Сергій Козир та Віталій Войцеховський (вони були обрані народними депутатами на проміжних виборах 31 жовтня 2021 року на округах № 184 та № 197).

Також парламент планує сьогодні розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам.

Крім того, будуть розглянуті законопроєкти: