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    Присяга нових «слуг» і Фонд гарантування кредитів: що сьогодні відбуватиметься у Раді

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    Рада планує розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам - Присяга нових «слуг» і Фонд гарантування кредитів: що сьогодні відбуватиметься у Раді
    Рада планує розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам
    фото: Слуга народу

    ЦВК зареєструвала трьох нових «слуг» у парламенті

    У вівторок о 10:00 розпочинається пленарне засідання Верховної Ради. Під час нього складуть присягу три нові народні депутати, йдеться у порядку денному Ради.

    Очікується, що присягу складатимуть:

    • Сергій Кострійчук (він стане народним депутатом замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції),
    • Сергій Козир та Віталій Войцеховський (вони були обрані народними депутатами на проміжних виборах 31 жовтня 2021 року на округах № 184 та № 197).

    Також парламент планує сьогодні розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам.

    Крім того, будуть розглянуті законопроєкти:

    • про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) (для включення до порядку денного сесії та скорочення термінів розгляду);
    • про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери);
    • про внесення зміни до закону «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19);
    • про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів (перше читання);
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу України) для забезпечення використання офіційної електронної адреси (перше читання);
    • про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції відповідних посадових осіб (перше читання);
    • про внесення змін до законів України щодо питання впровадження накопичувачів енергії (перше читання);
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання);
    • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам (друге читання);
    • про внесення змін до деяких Законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру (друге читання).
    Теги: Верховна Рада кредит депутат аграрії партія Слуга народу фермерство парламент присяга
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    Присяга нових «слуг» і Фонд гарантування кредитів: що сьогодні відбуватиметься у Раді