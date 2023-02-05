Російські «будівельники» знищують будинки в центрі Маріуполя (відео)

Окупант намагається повністю викорінити архітектурну ідентичність українського міста

Під виглядом «відновлення» міста окупантська влада продовжує демонтаж зруйнованих та вцілілих (!) будівель у Маріуполі. Як повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, нині російські забудовники нищать споруди у середмісті. Відео з доказами він виклав у своєму телеграм-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нова «чорна пляма» демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район. Ще трохи та від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться», – написав Андрющенко.



Нагадаємо, що раніше через демонтаж нібито непридатних для подальшої експлуатації будівель російськими окупантами у Маріуполі було знищено понад 100 тисяч квартир. Нові будинки, які зводять росіяни, доволі неякісні. За весь цей час маріупольцям вручили 535 ключів від квартир.