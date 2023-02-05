Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Російські «будівельники» знищують будинки в центрі Маріуполя (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Російські «будівельники» знищують будинки в центрі Маріуполя (відео)
фото ілюстративне

Окупант намагається повністю викорінити архітектурну ідентичність українського міста

Під виглядом «відновлення» міста окупантська влада продовжує демонтаж зруйнованих та вцілілих (!) будівель у Маріуполі. Як повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, нині російські забудовники нищать споруди у середмісті. Відео з доказами він виклав у своєму телеграм-каналі.

«Нова «чорна пляма» демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район. Ще трохи та від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться», – написав Андрющенко.


Нагадаємо, що раніше через демонтаж нібито непридатних для подальшої експлуатації будівель російськими окупантами у Маріуполі було знищено понад 100 тисяч квартир. Нові будинки, які зводять росіяни, доволі неякісні. За весь цей час маріупольцям вручили 535 ключів від квартир.

Читайте також: Мільярди на «відбудову»: як росіяни заробляють на знищенні українських міст
Теги: Маріуполь окупанти будівництво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Російські «будівельники» знищують будинки в центрі Маріуполя (відео)
Російські «будівельники» знищують будинки в центрі Маріуполя (відео)
Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів
Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн
ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей
ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей
Розкрадання 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: ще один посадовець Міноборони отримав підозру
Розкрадання 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: ще один посадовець Міноборони отримав підозру
Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру
Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6962
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5378
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5303
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
4302
Продавчиня в Обухові надавала копняків нападнику, який вдерся до магазину з палицею (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту