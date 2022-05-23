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    На них – кров тисяч людей. Міська рада Маріуполя показала колаборантів із ОПЗЖ

    У списку дев'ять імен&nbsp; - На них – кров тисяч людей. Міська рада Маріуполя показала колаборантів із ОПЗЖ
    У списку дев'ять імен 
    фото: міська рада Маріуполя

    Обличчя цих гауляйтерів має знати кожен

    Маріупольська міськрада назвала людей, на чиїх руках кров тисяч убитих маріупольців.

    «На їхніх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, внаслідок чого маріупольці залишилися без світла, води, зв'язку та запасів продовольства. Вони – колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ. За власним бажанням ці зрадники приєдналися до ворога і зараз продовжують знущатися над маріупольцями, які ще залишаються в місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів має знати кожен. Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни», – йдеться у повідомленні.

    У міськраді наводять список маріупольських колаборантів із ОПЗЖ:

    • Іващенко Костянтин
    • Істратов Вадим
    • Хаджинов Дмитро
    • Бурлаков Сергій
    • Калачова Вікторія
    • Агібалов Валерій
    • Карпенко Олена
    • Хармишев Євген
    • Сотникова Наталя.

    Раніше повідомлялося, що Маріуполь на межі екологічної катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровід.

    Нагадаємо, загарбники в окупованому Маріуполі та Маріупольському районі запровадили нову пропускну систему.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На них – кров тисяч людей. Міська рада Маріуполя показала колаборантів із ОПЗЖ