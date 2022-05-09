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    Кримінал

    Російському «миротворцю» оголошено підозру за звірства під Києвом

    Командир мотострілецької роти 15-ї &laquo;миротворчої&raquo; бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ - Російському «миротворцю» оголошено підозру за звірства під Києвом
    Командир мотострілецької роти 15-ї «миротворчої» бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ
    фото: Офіс генпрокурора

    Командир російської роти жорстоко знущався над двома мирними мешканцями села Мокрець

    Заочно повідомлено про підозру старшому лейтенанту командиру мотострілецької роти 15-ї «миротворчої» бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням на Київщині (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Мокрець, підозрюваний спільно з іншими російськими військовими взяли у полон двох мирних мешканців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

    Старший лейтенант під час незаконного допиту принижував полонених. Він вимагав від чоловіків надати інформацію стосовно інших проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Не отримавши необхідних даних, окупант вдягнув тактичні рукавиці з пластиковими вставками та бив потерпілих по обличчю і голові. За його наказом полонені зняли з себе весь одяг, після чого їх продовжили бити та змусили спуститися до підвалу.

    Цей офіцер збройних сил РФ на офіційному сайті міноборони РФ відзначений як взірець мужності та героїзму для інших військовослужбовців, що брали участь у військовій агресії проти України.

    Досудове розслідування триває.

    «Якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідчення про його причетність до інших звірств - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», – додала прокуратура.

    Раніше Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом військовослужбовцям із 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії РФ, які вчиняли звірства у Бучі під Києвом.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Російському «миротворцю» оголошено підозру за звірства під Києвом