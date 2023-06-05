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Розбещення неповнолітніх та зберігання порнографії. ЗМІ назвали ім’я журналіста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розбещення неповнолітніх та зберігання порнографії. ЗМІ назвали ім’я журналіста
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фото: поліція Києва

Офіційного підтвердження особи підозрюваного немає

Затриманим журналістом, якого підозрюють у розбещені двох 15-річних хлопців, ймовірно є співробітник видання «Весті» Тарас Козуб. Про це повідомляє «Страна.ua» з посиланням на джерело.

«Підозрюваний – журналіст видання «Вести» Тарас Козуб. Стеження за ним велося давно, затримали одразу після того, як він попався на гарячому. Разом з ним розкрили цілу групу педофілів», – каже джерело.

Офіційного підтвердження особи підозрюваного немає.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, жертвами кривдника стали двоє 15-річних хлопців. У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 грн. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Теги: слідство журналіст

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