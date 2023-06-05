Розбещував неповнолітніх та зберігав порнографію: поліція затримала киянина

Чоловік неодноразово зв’язувався з неповнолітніми хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який розбещував та вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

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Жертвами кривдника стали двоє 15-річних хлопців. У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.

39-річного чоловіка викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі);

ч. 1 , 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей);

ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту).

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 грн. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Нагадаємо, що в Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.