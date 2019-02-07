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    Кримінал

    САП просить арештувати $300 тисяч на британських рахунках Насірова

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    Рік тому Роман Насіров був звільнений з посади голови ДФС - САП просить арештувати $300 тисяч на британських рахунках Насірова
    Рік тому Роман Насіров був звільнений з посади голови ДФС

    У екс-глави ДФС знайшли на рахунках в Британії майже 300 тисяч доларів

    У Шевченківському райсуді прокурор САП подав клопотання щодо арешту майже 300 тисяч доларів з британських рахунків екс-голови ДФС України.

    Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

    «У Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання у справі про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника департаменту ДФС України. Так, під час засідання прокурором САП подано клопотання про арешт майна обвинуваченого (екс-голови ДФС — ред.)»,- йдеться у повідомленні.

    За даними САП, було встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти у сумі 297 730 доларів на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

    «Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з декларацій обвинуваченого під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами», - наголосили у відомстві.

    Так, за результатами розгляду цього заявленого клопотання суд на прохання сторони захисту оголосив перерву до 14 лютого на 11:00 для ознайомлення сторони захисту із клопотанням та підготовки пояснень.

    Зазначається, що, окрім цього, у судовому засіданні стороною обвинувачення було зачитано 27 сторінок обвинувального акту, а всього наразі зачитано 462 сторінки обвинувального акту.

    Екс-глава ДФС Роман Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.
    У березні 2017 року Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов'язків до закінчення розслідування САП і НАБУ.
    31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС.
    Водночас 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби. Кабмін оскаржив це рішення суду.
    21 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Романа Насірова кандидатом на посаду президента на виборах 31 березня.

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