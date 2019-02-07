САП просить арештувати $300 тисяч на британських рахунках Насірова
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У екс-глави ДФС знайшли на рахунках в Британії майже 300 тисяч доларів
У Шевченківському райсуді прокурор САП подав клопотання щодо арешту майже 300 тисяч доларів з британських рахунків екс-голови ДФС України.
Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.
«У Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання у справі про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника департаменту ДФС України. Так, під час засідання прокурором САП подано клопотання про арешт майна обвинуваченого (екс-голови ДФС — ред.)»,- йдеться у повідомленні.
За даними САП, було встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти у сумі 297 730 доларів на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
«Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з декларацій обвинуваченого під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами», - наголосили у відомстві.
Так, за результатами розгляду цього заявленого клопотання суд на прохання сторони захисту оголосив перерву до 14 лютого на 11:00 для ознайомлення сторони захисту із клопотанням та підготовки пояснень.
Зазначається, що, окрім цього, у судовому засіданні стороною обвинувачення було зачитано 27 сторінок обвинувального акту, а всього наразі зачитано 462 сторінки обвинувального акту.
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