САП просить арештувати $300 тисяч на британських рахунках Насірова



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Рік тому Роман Насіров був звільнений з посади голови ДФС

У екс-глави ДФС знайшли на рахунках в Британії майже 300 тисяч доларів

У Шевченківському райсуді прокурор САП подав клопотання щодо арешту майже 300 тисяч доларів з британських рахунків екс-голови ДФС України.

Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

«У Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання у справі про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника департаменту ДФС України. Так, під час засідання прокурором САП подано клопотання про арешт майна обвинуваченого (екс-голови ДФС — ред.)»,- йдеться у повідомленні.

За даними САП, було встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти у сумі 297 730 доларів на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

«Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з декларацій обвинуваченого під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами», - наголосили у відомстві.

Так, за результатами розгляду цього заявленого клопотання суд на прохання сторони захисту оголосив перерву до 14 лютого на 11:00 для ознайомлення сторони захисту із клопотанням та підготовки пояснень.

Зазначається, що, окрім цього, у судовому засіданні стороною обвинувачення було зачитано 27 сторінок обвинувального акту, а всього наразі зачитано 462 сторінки обвинувального акту.

Екс-глава ДФС Роман Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

У березні 2017 року Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов'язків до закінчення розслідування САП і НАБУ.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС.

21 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Романа Насірова кандидатом на посаду президента на виборах 31 березня.

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