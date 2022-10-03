СБУ затримала агента РФ, який приховано фотографував оборонців Одеси (фото)

Загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ

Передумовою для ворожого вербування стала активна прокремлівська позиція зловмисника

Служба безпеки затримала агента спецслужб РФ в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси, повідомляє пресслужба СБУ.

Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності.

Відповідні матеріали окупанти планували використати для проведення диверсій та інформаційно-психологічних операцій проти оборонців міста.

Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

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Передумовою для ворожого вербування стала активна прокремлівська позиція зловмисника, яку він неодноразово оприлюднював серед оточуючих та у соцмережах.

Для комунікації з агресором він використовував різні месенджери, у тому числі анонімний Телеграм-канал.

В результаті оперативних дій, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі.

Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з представником спецслужб країни-агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше у центрі Одеси було затримано агента ФСБ з позивним «професор».