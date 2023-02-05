Ракетний удар по Харкову: є поранений у зруйнованому виші

Кількість постраждалих у Харкові зросла

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Харкову зросла до чотирьох осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Ще один поранений – охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці», – розповів очільник ОВА.

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду.

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Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про трьох поранених.

Згодом стало відомо, що в результаті ракетного удару по центру Харкова серйозних руйнувань зазнала будівля вищого навчального закладу. Ракета пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Виникла пожежа. Площа пожежі склала 50 кв. м.

Нагадаємо також, що у ніч на 5 лютого Дружківка Донецької області знову зазнала ворожого нападу. Окупанти завдали двох ракетних ударів по місту. За попередньою інформацією, постраждало п’ять мешканців Дружківки.