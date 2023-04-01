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Митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ
фото з відкритих джерел

Скандального митрополита чекає допит

Скандальний колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт. Про це він сказав під час спілкування з пресою та прихожанами УПЦ МП у Лаврі.

«Мені дали домашній арешт», – сказав митрополит Павло.

Він додав, що збирається причаститися і повернутися підписати протоколи.

За його словами, він піде на допит в СБУ, який відбудеться сьогодні о 12 годині.

На тлі обшуків у приміщенні, де живе митрополит, журналісти поцікавилися, чи запросить він їх в гості. На це Павло відповів: «Запросто».

Слід зазначити, що міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначає суд на основі підозри. Тільки сьогодні, 1 квітня, вранці митрополит Павло отримав підозру за двома статтями.

Раніше стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

На 12 годину 1 квітня митрополита Павла викликано на допит. Після цього буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

У соцмерезі з'явилося відео, як після отримання підозри митрополит Павло сів у свій чорний «Мерседес» і поїхав з території Лаври.

Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

Читайте також: Митрополит Павло не здається. Що відбувається у Лаврі?
Теги: Києво-Печерська лавра РПЦ СБУ кримінал

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