Скандальний митрополит втік із Лаври після отримання підозри (відео)
Митрополит Павло поїхав з Лаври на своєму чорному «Мерседесі»
У соцмережі з’явилося відео, як колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримує підозру від СБУ.
Служба безпеки України вручила підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та 436 (виправдання збройної агресії Росії).
Після отримання підозри митрополит Павло сів у свій чорний «Мерседес» і поїхав з території Лаври. Його прислужники поклали до машини кілька сумок.
Раніше стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.
На 12 годину 1 квітня митрополита Павла викликано на допит. Після цього буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.
30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів
Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.
Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.
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