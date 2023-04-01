Скандальний митрополит втік із Лаври після отримання підозри (відео)

Митрополит Павло з речами виїжджає з Лаври

Митрополит Павло поїхав з Лаври на своєму чорному «Мерседесі»

У соцмережі з’явилося відео, як колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримує підозру від СБУ.

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Служба безпеки України вручила підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та 436 (виправдання збройної агресії Росії).

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Після отримання підозри митрополит Павло сів у свій чорний «Мерседес» і поїхав з території Лаври. Його прислужники поклали до машини кілька сумок.

Раніше стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

На 12 годину 1 квітня митрополита Павла викликано на допит. Після цього буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.