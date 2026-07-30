Правоохоронці повідомили про підозру російському бізнесмену, який має активи в Україні

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васіну про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, який фінансує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Васін, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово «переписав» його на довірених осіб та продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах вартістю понад 1,5 млрд грн.

Також слідством встановлено, що підконтрольні Васіну комерційні структури на території РФ активно співпрацюють із підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами країни-агресора. Наразі до суду подано клопотання про накладення арештів на майно бізнесмена в Україні з метою його подальшої націоналізації.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топменеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васіну про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів). Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти держави.

За даними «РБК-Україна», Васін є бенефіціаром Reikartz Group.