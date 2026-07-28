Нацполіція запобігла теракту проти військових у Харкові: затримано агентів РФ
Підозрювані виготовляли вибухівку потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті
У Харкові правоохоронці затримали двох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.
За даними правоохоронців, фігурантами є 25-річний харків'янин та його неповнолітня спільниця. Слідство вважає, що їх завербували представники російських спецслужб через Telegram. Після виконання тестових завдань із фото- та відеофіксації об'єктів, а також підпалу автомобіля Сил оборони вони отримали нове доручення – підготувати теракт.
«Одне з таких завдань – ліквідація військових, що зберуться на певний захід», – повідомили в Нацполіції. За версією слідства, підозрювані орендували будинок, встановили там пристрої відеоспостереження та дистанційного керування. Згодом куратори доручили їм виготовити саморобний вибуховий пристрій.
«Фігуранти навіть отримали детальні інструкції, а також кошти для придбання необхідних компонентів. Виготовляли вибухівку в квартирі неповнолітньої спільниці в Харкові під дистанційним керівництвом представника спецслужби РФ», – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначають, що вибуховий пристрій, імовірно, планували встановити в орендованому будинку та дистанційно привести в дію під час перебування там військових. Правоохоронці затримали підозрюваних на завершальному етапі виготовлення вибухівки.
Під час обшуків вилучили компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, обладнання та мобільні телефони. За попередніми даними, потужність вибухівки могла сягати близько 10 кг у тротиловому еквіваленті.
Обом затриманим повідомили про підозру. Залежно від ролі кожного їм інкримінують готування до терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю й вибуховими речовинами. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську.
Вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.
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