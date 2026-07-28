Нацполіція запобігла теракту проти військових у Харкові: затримано агентів РФ

Фігурантами є 25-річний харків'янин та його неповнолітня спільниця

Підозрювані виготовляли вибухівку потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті

У Харкові правоохоронці затримали двох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

За даними правоохоронців, фігурантами є 25-річний харків'янин та його неповнолітня спільниця. Слідство вважає, що їх завербували представники російських спецслужб через Telegram. Після виконання тестових завдань із фото- та відеофіксації об'єктів, а також підпалу автомобіля Сил оборони вони отримали нове доручення – підготувати теракт.

«Одне з таких завдань – ліквідація військових, що зберуться на певний захід», – повідомили в Нацполіції. За версією слідства, підозрювані орендували будинок, встановили там пристрої відеоспостереження та дистанційного керування. Згодом куратори доручили їм виготовити саморобний вибуховий пристрій.

фото: Нацполіція

«Фігуранти навіть отримали детальні інструкції, а також кошти для придбання необхідних компонентів. Виготовляли вибухівку в квартирі неповнолітньої спільниці в Харкові під дистанційним керівництвом представника спецслужби РФ», – йдеться у повідомленні.

фото: Нацполіція

У поліції зазначають, що вибуховий пристрій, імовірно, планували встановити в орендованому будинку та дистанційно привести в дію під час перебування там військових. Правоохоронці затримали підозрюваних на завершальному етапі виготовлення вибухівки.

фото: Нацполіція

Під час обшуків вилучили компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, обладнання та мобільні телефони. За попередніми даними, потужність вибухівки могла сягати близько 10 кг у тротиловому еквіваленті.

Обом затриманим повідомили про підозру. Залежно від ролі кожного їм інкримінують готування до терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю й вибуховими речовинами. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську.

Вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.