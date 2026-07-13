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У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)
Російська влада заявила про збиття нібито 81 БпЛА
фото: скриншот з відео

Уламки дронів після роботи ППО впали на житлові будинки

У Московській області внаслідок роботи ППО сталися пожежі та руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

У мережі з'явилися кадри, на яких після роботи ППО уламки впали на житлові будинки, спричиняючи пожежі.

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«Сьогодні вночі сили ППО та засоби РЕБ відбили чергову атаку безпілотників на Московську область. Над територією регіону було збито та нейтралізовано 81 БпЛА. Безпілотники знищено над Одінцово, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменськом, Можайськом, Волоколамськом, Чеховим, Озерами, Істрою, Подольськом, Ступіно, Домодєдово, Солнечногорськом та Коломною», – сказав губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Ставропольський край Росії зазнав атаки безпілотників. Після роботи російської протиповітряної оборони виникла пожежа на території промислової зони в хуторі В'язники поблизу Ставрополя.

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Теги: Москва росія війна

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