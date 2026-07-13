У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)

Уламки дронів після роботи ППО впали на житлові будинки

У Московській області внаслідок роботи ППО сталися пожежі та руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

У мережі з'явилися кадри, на яких після роботи ППО уламки впали на житлові будинки, спричиняючи пожежі.

«Сьогодні вночі сили ППО та засоби РЕБ відбили чергову атаку безпілотників на Московську область. Над територією регіону було збито та нейтралізовано 81 БпЛА. Безпілотники знищено над Одінцово, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменськом, Можайськом, Волоколамськом, Чеховим, Озерами, Істрою, Подольськом, Ступіно, Домодєдово, Солнечногорськом та Коломною», – сказав губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Ставропольський край Росії зазнав атаки безпілотників. Після роботи російської протиповітряної оборони виникла пожежа на території промислової зони в хуторі В'язники поблизу Ставрополя.