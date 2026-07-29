Медведчук отримав нову підозру за заклики знищити Україну

Прокурори інкримінують екснардепу заклики до зміни державного кордону України

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про нову підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У чому звинувачують екснардепа

Медведчуку інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу:

публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 110 ККУ);

виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, розпочатої 2014 року, а також глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Роки антиукраїнської кампанії

За даними слідства, протягом 2023–2026 років Медведчук вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію. Зокрема, він:

брав участь у пропагандистських телепроєктах;

поширював кремлівські наративи;

заперечував російську агресію;

ставив під сумнів суверенітет України;

виправдовував дії держави-агресора.

У листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв'ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу «NuoFlix», де публічно висловився за так зване «включення» України до складу Росії, фактично закликавши до ліквідації України як незалежної держави. Слідство встановило, що Медведчук організував поширення цього інтерв'ю на підконтрольному йому сайті пропагандистського медіапроєкту «Другая Украина» – платформі, яку він зареєстрував як громадську організацію на території держави-агресора ще у вересні 2023 року. Ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.

Також у 2023 році колишній нардеп від забороненої партії «ОПЗЖ» брав участь у програмах білоруських телеканалів «СТВ» та «СTV», де публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Це вже не перша кримінальна справа проти Медведчука: раніше Офіс генпрокурора передав до суду справу про привласнення ним частини магістрального нафтопродуктопроводу та відмивання понад €29,9 млн.

Нагадаємо, 24 червня Медведчуку вже повідомляли про підозру за тим самим інтерв'ю Рьоперу – за статтями про заклики до зміни кордонів та виправдовування агресії. До слова, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності через проєкт «Другая Украина».