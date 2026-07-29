Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Медведчук отримав нову підозру за заклики знищити Україну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Медведчук отримав нову підозру за заклики знищити Україну
Віктор Медведчук неодноразово публічно виступав за «включення» України до складу Росії
фото з відкритих джерел

Прокурори інкримінують екснардепу заклики до зміни державного кордону України

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про нову підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У чому звинувачують екснардепа

Медведчуку інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу:

  • публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 110 ККУ);
  • виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, розпочатої 2014 року, а також глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Роки антиукраїнської кампанії

За даними слідства, протягом 2023–2026 років Медведчук вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію. Зокрема, він:

  • брав участь у пропагандистських телепроєктах;
  • поширював кремлівські наративи;
  • заперечував російську агресію;
  • ставив під сумнів суверенітет України;
  • виправдовував дії держави-агресора.

У листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв'ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу «NuoFlix», де публічно висловився за так зване «включення» України до складу Росії, фактично закликавши до ліквідації України як незалежної держави. Слідство встановило, що Медведчук організував поширення цього інтерв'ю на підконтрольному йому сайті пропагандистського медіапроєкту «Другая Украина» – платформі, яку він зареєстрував як громадську організацію на території держави-агресора ще у вересні 2023 року. Ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.

Також у 2023 році колишній нардеп від забороненої партії «ОПЗЖ» брав участь у програмах білоруських телеканалів «СТВ» та «СTV», де публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Це вже не перша кримінальна справа проти Медведчука: раніше Офіс генпрокурора передав до суду справу про привласнення ним частини магістрального нафтопродуктопроводу та відмивання понад €29,9 млн.

Нагадаємо, 24 червня Медведчуку вже повідомляли про підозру за тим самим інтерв'ю Рьоперу – за статтями про заклики до зміни кордонів та виправдовування агресії. До слова, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності через проєкт «Другая Украина».

Читайте також:

Теги: кримінал суверенітет розслідування слідство прокурор Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото Офісу Генпрокурора
Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
3 липня, 15:33
Зеленський підтвердив затримання командира Станіслава Лучанова
Вбивство братів на Київщині. Зеленський повідомив про гучні затримання
13 липня, 13:42
Руслана Демчака затримали в Німеччині ще на початку січня 2026 року
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака
16 липня, 03:42
За даними слідства, батарейки продавали під виглядом продукції Duracell
Троє ділків погоріли на масштабному виробництві фейкових Duracell
22 липня, 13:45
За даними СБУ, після втечі до Росії Михайло Шпір працював в окупаційній адміністрації Херсона та підтримував агресію РФ
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок
24 липня, 16:18
Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні
У Затоці чоловік побив ветерана після зауваження про російську музику: поліція відкрила справу
11 липня, 19:01
Президент доручив СБУ провести перевірки інших підприємств, де зберігається зброя та боєприпаси
Зеленський: встановлено посадовців, які незаконно розмістили склади зі зброєю у Вишневому
11 липня, 20:59
Маргарет Пресс стала співзасновницею неприбуткової організації DNA Doe Project, яка розкриває давні злочини
У США бабуся розкриває давні злочини за допомогою свого авторського методу
19 липня, 18:15
Корупційна справа у Хорватії дійшла навіть до прем'єр-міністра країни
Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію
24 липня, 21:08

Кримінал

Медведчук отримав нову підозру за заклики знищити Україну
Медведчук отримав нову підозру за заклики знищити Україну
Прокуратура викрила схему ухилення від мобілізації: фото та відео кімнати, встеленої доларами
Прокуратура викрила схему ухилення від мобілізації: фото та відео кімнати, встеленої доларами
Мати, яка зрадила сина-військового, отримала 15 років в'язниці
Мати, яка зрадила сина-військового, отримала 15 років в'язниці
Нардепу Лабазюку загрожує тюрма: заява прокурора у суді
Нардепу Лабазюку загрожує тюрма: заява прокурора у суді
Обіцяли легкий заробіток на криптовалюті: аферисти виманили в українців понад $1 млн
Обіцяли легкий заробіток на криптовалюті: аферисти виманили в українців понад $1 млн
Керівника Держгеокадастру Львівщини затримано на хабарі у $30 тис. працівнику НАЗК
Керівника Держгеокадастру Львівщини затримано на хабарі у $30 тис. працівнику НАЗК

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Сьогодні, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua