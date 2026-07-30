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Поліція повідомила про підозру киянину, який завдав 17 ножових ударів лікарці ВЛК

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Поліція повідомила про підозру киянину, який завдав 17 ножових ударів лікарці ВЛК
Чоловік напав на лікарку з ножем, який мав із собою в сумці
Фото: Київська міська прокуратура

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 31-річному киянину. Йому інкримінують умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку, повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Трагічний інцидент стався 29 липня в приміщенні позаштатної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного ТЦК та СП. Чоловіка, який перебував у розшуку через ухилення від проходження ВЛК, доставили для здійснення медичного огляду.

«Фактично однією з останніх його мала оглянути 55-річна лікар-хірург. Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів. Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Ніж чоловік мав з собою у сумці. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці», – розповіли в прокуратурі.

Поліція повідомила про підозру киянину, який завдав 17 ножових ударів лікарці ВЛК фото 1
Фото: Київська міська прокуратура

Наразі нападника затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Окрім цього, в межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють, яким чином підозрюваний зміг безперешкодно пронести ніж до приміщення ВЛК.

Поліція повідомила про підозру киянину, який завдав 17 ножових ударів лікарці ВЛК фото 2
Фото: Київська міська прокуратура

Як повідомляв «Главком», про трагедію стало відомо в середу, 29 липня. Напад стався близько 15:30. Чоловік був одразу затриманий працівниками Національної поліції.

До слова, у селищі Лехнівка Хмельницької області перевіряють обставини інциденту, що стався під час мобілізаційних заходів. За словами сина 61-річного чоловіка, який служить у Збройних силах України, його батька нібито прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик.

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Теги: Київ ТЦК лікар вбивство кримінал підозра

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