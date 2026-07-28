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Готували нові диверсії та підпали авто ЗСУ: на Київщині суд покарав двох агентів РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Готували нові диверсії та підпали авто ЗСУ: на Київщині суд покарав двох агентів РФ
У липні 2024 року спільники підпалили трансформаторну підстанцію, зняли це на відео та надіслали запис куратору.
фото: Київська обласна прокуратура

Після отримання грошей за перший підпал на замовлення окупантів чоловіки готували нові диверсії на об'єктах енергетичної інфраструктури

Двох жителів Обухівського району Київщини засудили до 15 років із конфіскацією майна за диверсію на користь Росії. Вони підпалили трансформаторну підстанцію та готували нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомила Київська обласна прокуратура, інформує «Главком».

Одного із засуджених завербували представники РФ через Telegram. Він отримував завдання підпалювати об'єкти критичної інфраструктури, а до виконання одного із них залучив свого знайомого.

У липні 2024 року спільники підпалили трансформаторну підстанцію, зняли це на відео та надіслали запис куратору. Після цього вони отримали грошову винагороду.

За даними слідства, згодом чоловіки готували нові диверсії на об'єктах енергетичної інфраструктури. Крім того, організатор намагався залучити інших людей до підпалів автомобілів військовослужбовців.

Суд визнав обох чоловіків винними проти основ національної безпеки України та призначив кожному по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари». Так, 14 серпня 2024 року Солом’янський районний суд Києва узяв під варту підозрюваного у замаху на майно військових та диверсії. Чоловік родом із Василькова Київської області, починаючи з січня 2024 року, виношував плани з підпалу автівок ТЦК та виведення з ладу енергетичних об’єктів країни. Зокрема, відшукав спільника, якого переконав: мовляв, є зацікавлені люди, котрі готові заплатити 15-20 тис. грн винагороди за підпал автомобіля співробітників Територіального центру комплектування у столичному мікрорайоні Бортничі.  

Теги: вирок кримінал прокуратура Київщина

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