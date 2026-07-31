Готував удари по київських ТЕЦ: правоохоронці затримали російського агента

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що забезпечують електроенергією Київську область і Житомирщину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

У спецслужбі зазначили, що «затримано ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України».

За даними слідства, агентом виявився працівник підприємства з обробки граніту на Житомирщині. За інформацією СБУ, російські спецслужби завербували його після пошуку «швидких» заробітків у Telegram-каналах.

Після вербування чоловік «під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об'єкти енергетики». Одночасно він, за даними слідства, «фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів».

У СБУ повідомили, що співробітники спецслужби «задокументували злочини російського агента і затримали його на робочому місці». Також правоохоронці «вжили комплексні заходи, щоб убезпечити об'єкти та локації, які розвідував фігурант».

Під час обшуків у підозрюваного вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ у Києві, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.