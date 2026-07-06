Уражено Омський НПЗ, що знаходиться за 2,5 тис. км від України (відео)

НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною.

Омський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії

Безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Росії в Омську, який досі не зазнавав ударів.

Зазначається, що модернізовані БпЛА FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11 Омського НПЗ. Зафіксовано влучання у технологічні колони установки. Потужність установки – 8,4 млн тонн нафти на рік.

Губернатор регіону Віталій Хоценко повідомив, що нібито збито дрони в регіоні. В аеропорту Омська введено обмеження на польоти.

Омський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, розташоване в місті Омську і належить компанії «Газпром нафта». Він знаходиться за 2, 5 тис. км від кордону з Україною.

За даними meduza, із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії неушкодженими були лише два – Омський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Також Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі.