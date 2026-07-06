Уражено Омський НПЗ, що знаходиться за 2,5 тис. км від України (відео)
Омський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії
Безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Росії в Омську, який досі не зазнавав ударів.
Зазначається, що модернізовані БпЛА FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11 Омського НПЗ. Зафіксовано влучання у технологічні колони установки. Потужність установки – 8,4 млн тонн нафти на рік.
Губернатор регіону Віталій Хоценко повідомив, що нібито збито дрони в регіоні. В аеропорту Омська введено обмеження на польоти.
За даними meduza, із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії неушкодженими були лише два – Омський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Також Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі.
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