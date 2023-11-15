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СБУ відкрила кримінальну справу проти Фаріон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ відкрила кримінальну справу проти Фаріон
Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
фото: СБУ

Проти Фаріон відкрито провадження за чотирма статтями

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це повідомляє пресцентр Служби.

Слідство встановило, що в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
  • ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
  • ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

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Теги: кримінал СБУ Ірина Фаріон

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