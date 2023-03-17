Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Харківміськгаз»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Харківміськгаз»
Це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні
фото з відкритих джерел

«Главком» публікує повний текст заяви Регіональної газової компанії

17 березня під приводом проведення обшуку з допомогою силовиків НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» завела на підприємство критичної інфраструктури Харкова менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

Діючі акціонери АТ «Харківміськгазу» не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно з законом «Про акціонерні товариства», і законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб – тобто зборами акціонерів.  

Натомість управитель АТ «Харківміськгаз» – ДАТ «Чорноморнафтогаз» – не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ «Харківміськгаз» своїм одноосібним рішенням. Тому зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах.  

Це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге – в Харківській області.  

По-перше, процес концентрації газорозподільних компаній у вертикально інтегрованій компанії НАК «Нафтогаз України» – це ігнорування зобов’язань, взятих на себе Україною при вступі в Європейське енергетичне співтовариство і при подачі заявки кандидата на вступ до ЄС.  

По-друге, це ігнорування інтересів споживачів газу і збільшення ризиків для безпеки газопостачання. Адже в галузь на керівні посади залучають людей з сумнівною репутацією або з відсутністю досвіду роботи в галузі.  

Так, на посаду голови правління АТ «Харківміськгаз» запропоновано Вадима Данієляна, який працював заступником голови Луганської, а потім – Харківської ОДА. Раніше він жодним чином не був пов'язаний з газовою галуззю та енергетикою, а спеціалізувався на дорожньому будівництві.  

По-третє, колектив компанії не заслуговує на таке ставлення з боку держави через рік після початку повномасштабної війни. Адже 1513 співробітників щоденно забезпечують стійкість газових мереж і відновлюють їх після ворожих руйнувань. Завдяки цьому розподіл газу відновлено в 133 тис. домогосподарств міста. Без газу залишаються лише зруйновані або покинуті домівки. Газорозподільна система Харкова зазнала руйнувань на суму 1,1 млрд грн.  

Поступове захоплення акціонерним товариством «НАК «Нафтогаз України» ринку розподілу газу через власні дочірні підприємства під брендом «Газмережі» нівелює всі реформи газового ринку, які були здійснені впродовж останніх семи років. Якщо Нафтогазу вдасться втілити свої наміри, газовий ринок України буде закритий для інших гравців, що стане непереборною перепоною для його лібералізації і розвитку конкуренції. 

Теги: РГК рейдерство ринок Нафтогаз України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам доведеться відбудовувати країну
Десять проблем, які треба вирішувати після війни
9 березня, 13:24
Російські спецслужби не зупиняють спроб знищити Україну
Завдання російських агентів всередині Ураїни
27 лютого, 10:52
Керівник проекту «Луч» Олег Скляр розповів як сприймають українську зброю на виставці у ОАЕ
Озброєння Made in Ukraine: як держава продемонструвала оборонну міць у ОАЕ
22 лютого, 12:43
Цілий тиждень в місті працюватимуть продуктові ярмарки
В Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
27 лютого, 17:30
Директор ФБР Крістофер Рей розповів про походження коронавірусу
ФБР підтвердило одну із версій поширення коронавірусу у світі
1 березня, 19:12
Ціни на зброю в Україні та США: вражаюча інфографіка
Ціни на зброю в Україні та США: вражаюча інфографіка
Вчора, 01:43
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
15 березня, 13:37
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
15 березня, 21:03
Вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції «виробника» характеристикам.
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
Сьогодні, 13:12

Бізнес

РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Харківміськгаз»
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Харківміськгаз»
Замкнуте коло неплатежів на енергоринку заважає ремонту обладнання – асоціація
Замкнуте коло неплатежів на енергоринку заважає ремонту обладнання – асоціація
Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік
Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік
Гумпроєкт «Рятуємо життя» зібрав 300 тисяч євро на благодійному аукціоні у Мілані
Гумпроєкт «Рятуємо життя» зібрав 300 тисяч євро на благодійному аукціоні у Мілані
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп
Parimatch призупиняє діяльність в Україні: деталі
Parimatch призупиняє діяльність в Україні: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
59K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
54K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
53K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
20K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
14K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту