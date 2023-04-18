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СБУ викрила схрон з озброєнням ворога у прифронтових районах Луганщини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила схрон з озброєнням ворога у прифронтових районах Луганщини (фото)
Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння
фото: СБУ

Тайник облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони

Служба безпеки України викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини. Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони.

Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:

  • реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
  • реактивну штурмову гранату РГШ-1;
  • ручний кулемет Калашникова;
  • чотири автомати Калашникова;
  • 32 гранати Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • чотири ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних сил України.

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Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Луганщина окупанти ЗСУ

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