Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: ЗСУ зробили тривожну заяву

Для наступу на Часів Яр ворогу потрібно звести переправи через канал, чому заважають активні обстріли

Кадрові частини російських окупаційних військ накопичуються в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару. Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання військ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі «Суспільного».

«Зараз ми говоримо про те що, там знаходяться кадрові частини, укомплектовані контрактниками і комплектовані вони добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль мають високий рівень комплектування», – розповіла вона.

Ворог поки не має можливості зараз здійснювати наступ на Часів Яр із застосуванням техніки. Для цього йому потрібно звести переправи через канал, а цьому заважають активні обстріли, пояснила Бобовнікова.

Вона додала, що ЗСУ й надалі тримають цей канал під пильним оком артилерії.

За інформацією речниці оперативно-тактичного угруповання військ «Луганськ», кількість штурмів на Торецькому напрямку зменшилася, а характер атак змінився.

«Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими», – додала речниця.

Нагадаємо, російська армія просунулася в Кураховому, Григорівці та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Крім того, Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення. Про це він повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.