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Сили оборони звільнили та зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сили оборони звільнили та зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині
Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських військових у полон та в результаті отримати важливі розвідувальні дані
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Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці. Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня.

Російські війська чинили опір, намагалися контратакувати, однак зазнали поразки – їхній штурм розвідники відбили та продовжили витискати ворога.

«Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти – загарбників знищено у ближніх боях», – інформують в управлінні.

Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських військових у полон та в результаті отримати важливі розвідувальні дані.

Як повідомили у розвідці, у підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано. 

Нагадаємо, підрозділи Головного управління розвідки «Артан», Kraken та Міжнародний легіон здійснили комплексну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Про це повідомляє пресслужба ГУР. Результатом операції стало захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти сьомого окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил РФ.

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Теги: штурм росіяни Харківщина війна ГУР

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