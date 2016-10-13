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    Кримінал

    СБУ викрила на систематичних хабарах митників харківського аеропорту

    Посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів
    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах працівників Харківської митниці. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів
    • Сьогодні, 13:28
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    Затримання харківських митників на хабарі
    Затримання харківських митників на хабарі

    Посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах працівників Харківської митниці. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів. Інформування партнерських митних служб інших країн передбачені відповідними протоколами до Угоди про асоціацію України з Європейським союзом для спільного виявлення та припинення правопорушень», - йдеться в повідомленні.

    Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували п’ять фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму 20 тисяч гривень.

    Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів справи у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків» під час одержання чергового хабара у розмірі шести тисяч гривень. 

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    СБУ викрила на систематичних хабарах митників харківського аеропорту
    СБУ викрила на систематичних хабарах митників харківського аеропорту
    СБУ викрила на систематичних хабарах митників харківського аеропорту

    Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 

    Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та іншим фігурантам кримінального провадження у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Операція відбулася під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

    Як повідомлялося, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби.

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