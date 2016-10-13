СБУ викрила на систематичних хабарах митників харківського аеропорту

Посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах працівників Харківської митниці. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів



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Затримання харківських митників на хабарі

Посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах працівників Харківської митниці. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів. Інформування партнерських митних служб інших країн передбачені відповідними протоколами до Угоди про асоціацію України з Європейським союзом для спільного виявлення та припинення правопорушень», - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували п’ять фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму 20 тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів справи у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків» під час одержання чергового хабара у розмірі шести тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та іншим фігурантам кримінального провадження у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція відбулася під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

Як повідомлялося, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби.