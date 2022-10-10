КМДА повідомила про масштаби руйнувань у столиці

У Києві пошкоджено п’ять закладів охорони здоров’я та дві адмінбудівлі

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства

Сьогодні внаслідок атаки російських загарбників на Київ пошкоджено 45 житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також пошкоджено п’ять об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Крім того, пошкоджено шість закладів освіти (три школи, дитячий садок, дві будівлі позашкільного виховання), два заклади соціальної сфери, шість – культури, п’ять – охорони здоров’я та дві адмінбудівлі.

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Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.