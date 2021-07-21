Для українських доріг: міський автомобіль перетворили на «танк» (відео)

Зі старенького Renault Clio зробили автомобіль на гусеницях, як справжній танк

Нідерландські блогери з каналу MasterMilo перетворили популярний в Європі хетчбек на ідеальний автомобіль для українських доріг. Ентузіасти зробили зі старенького Renault Clio подобу танка на справжніх гусеницях.

Щоб встановити на мініатюрний хетчбек величезні гусениці, блогерам довелося змонтувати на Renault Clio третю вісь, вирізати середню частину кузова, а також встановити додаткові зовнішні колеса.

Також інженери модифікували стоянкове гальмо, яке дозволило пригальмовувати вибірково кожну гусеницю і таким чином повертати.

Замість традиційного рульового колеса і педалей фахівці встановили саморобний важільний механізм на зразок тих, якими обладнають справжні танки.

У фіналі модернізації блогери розфарбували кузов Clio, а також встановили на дах імітацію танкової гармати.

Вже на самому початку випробувань виявилося, що штатний 107-сильний мотор Renault Clio справляється з подібним навантаженням з великими труднощами. Через деякий час через навантаження у автомобіля відмовило зчеплення, а також повністю вийшла з ладу вихлопна система.

Однак блогери не збираються зупинятися, а продовжать модифікувати саморобний «танк».

Нагадаємо, що Renault Clio – один з найпопулярніших автомобілів в Європі. В Україні ж ця модель офіційно не представлена.